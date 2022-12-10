«Талантливый мальчик, но не путайте его и Пеле»: Кавазашвили о Неймаре

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об игре форварда сборной Бразилии Неймара.
30-летний нападающий отметился голом в матче с Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре, однако этого не хватило для выхода в следующую стадию. Хорваты обыграли бразильцев в серии послематчевых пенальти и вышли в полуфинал, где сыграют с Аргентиной.
«Неймар играет сам с собой. Ребята, вы не путайте Неймара и Пеле. Неймар — талантливый мальчик, но он все время играет под себя. Он забил великолепный гол с хорватами, но такие игроки, как он, и такая сборная, как Бразилия, должны забить европейским командам не один мяч, а два-три.
Как раньше делали бразильцы. Когда они в 60-х годах вместе с Пеле и со всеми звездами сделали турне по Европе, то разгромили все сборные, притом громили с крупным счетом. И против них не было противодействия», — приводит слова ветерана kp.ru.
Сегодня, 10 декабря, определится еще один полуфиналист ЧМ-2022. Свои четвертьфинальные матчи сыграют Португалия и Марокко (18.00 мск), а также Англия и Франция (22.00).
Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».