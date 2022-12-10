«Талантливый мальчик, но не путайте его и Пеле»: Кавазашвили о Неймаре

«Неймар играет сам с собой. Ребята, вы не путайте Неймара и Пеле. Неймар — талантливый мальчик, но он все время играет под себя. Он забил великолепный гол с хорватами, но такие игроки, как он, и такая сборная, как Бразилия, должны забить европейским командам не один мяч, а два-три.



Как раньше делали бразильцы. Когда они в 60-х годах вместе с Пеле и со всеми звездами сделали турне по Европе, то разгромили все сборные, притом громили с крупным счетом. И против них не было противодействия», — приводит слова ветерана kp.ru.