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1 час назад

Месси оскорбил игрока сборной Нидерландов на ЧМ

Газета.Ruиещё 1

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси грубо высказался в адрес нападающего Нидерландов Ваута Вегорста во время четвертьфинального матча чемпионата мира в Катаре. Многократный обладатель "Золотого мяча" во время интервью эмоционально обратился к кому-то за кадром. Позже стало известно, что Месси позволил себе нелестную реплику в адрес Ваута Вегорста.

Месси сорвался на игрока сборной Нидерландов на ЧМ
Фото: ReutersReuters

"На что ты смотришь, придурок? На что ты смотришь, придурок? Давай, иди отсюда, придурок", - передает слова Месси TyC Sports.

В основное время Нидерланды и Аргентина победителя не выявили. К 73-й минуте латиноамериканцы вели 2:0 благодаря голу Молины и Месси (с пенальти). На 83-й минуте голландцы смогли отыграть один мяч, а затем арбитр добавил 10 минут к основному времени матча.

Гол Месси помог Аргентине обыграть Нидерланды и выйти в полуфинал ЧМ-2022

На последних секундах Ваут Вегорст забил свой второй мяч в матче и перевел игру в овертайм. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы 4:3. Также Месси в этом матче запомнился эмоциональным выпадом в адрес тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала. После празднования победы аргентинский капитан подошел к скамейке голландской команды и стал что-то выговаривать в адрес наставника и его тренерского штаба.

Ранее Алексей Андронов назвал Месси "гениальным животным" после его выпадов в адрес ван Гала.

ЧМ-2022,Алексей Андронов,Лионель Месси,
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