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1 час назад

Американский журналист умер во время матча ЧМ, его брат считает, что несобственной смертью

Газета.Ruиещё 1

Американский журналист, сотрудник CBS Грант Уол скончался во время четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины. Об этом сообщает New York Post.

Американский журналист в радужной футболке умер во время матча ЧМ-2022
Фото: t.me/bazabazon/14891t.me/bazabazon/14891

Обозреватель потерял сознание прямо по ходу матча, о чем в эфире заявил комментатор Дмитрий Шнякин. Прибывшие медицинские работники не смогли реанимировать 48-летнего журналиста. В качестве причины смерти называется остановка сердца.

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Стоит отметить, что Уола не пустили на игру группового этапа между сборными США и Уэльса. Журналист пришел на стадион в футболке с радужным флагом.

Брат скончавшегося обозревателя считает, что тот был убит, а не скончался собственной смертью.

«Меня зовут Эрик Уол. Я живу в Сиэтле, штат Вашингтон. Я брат Гранта Уола. Я гей. Из-за меня он надел радужную футболку на чемпионат мира. Мой брат был здоров. Он сказал мне, что ему угрожали смертью. Я не верю, что мой брат только что умер. Я считаю, что он был убит. И я просто прошу о любой помощи», — сообщил брат погибшего в своих соцсетях.

ЧМ-2022,Дмитрий Шнякин,
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