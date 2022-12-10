Американский журналист в радужной футболке умер во время матча ЧМ-2022

«Меня зовут Эрик Уол. Я живу в Сиэтле, штат Вашингтон. Я брат Гранта Уола. Я гей. Из-за меня он надел радужную футболку на чемпионат мира. Мой брат был здоров. Он сказал мне, что ему угрожали смертью. Я не верю, что мой брат только что умер. Я считаю, что он был убит. И я просто прошу о любой помощи», — сообщил брат погибшего в своих соцсетях.