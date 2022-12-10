Американский журналист в радужной футболке умер во время матча ЧМ-2022

Американский журналист, сотрудник CBS Грант Уол скончался во время четвертьфинального матча чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины. Об этом сообщает New York Post.
Обозреватель потерял сознание прямо по ходу матча, о чем в эфире заявил комментатор Дмитрий Шнякин. Прибывшие медицинские работники не смогли реанимировать 48-летнего журналиста. В качестве причины смерти называется остановка сердца.
Стоит отметить, что Уола не пустили на игру группового этапа между сборными США и Уэльса. Журналист пришел на стадион в футболке с радужным флагом.
Брат скончавшегося обозревателя считает, что тот был убит, а не скончался собственной смертью.
«Меня зовут Эрик Уол. Я живу в Сиэтле, штат Вашингтон. Я брат Гранта Уола. Я гей. Из-за меня он надел радужную футболку на чемпионат мира. Мой брат был здоров. Он сказал мне, что ему угрожали смертью. Я не верю, что мой брат только что умер. Я считаю, что он был убит. И я просто прошу о любой помощи», — сообщил брат погибшего в своих соцсетях.