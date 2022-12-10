ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на субботу, 10 декабря

На выходных футбольные фанаты смогут увидеть заключительные четвертьфинальные матчи чемпионата мира по футболу в Катаре. Расписание соревнований приводит «Чемпионат.com».

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Первыми в субботу сыграют сборные Марокко и Португалии. Игра начнется 9 декабря в 18.00 мск на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.

Марокканцы в ходе группового этапа турнира неожиданно заняли первое место в F, сыграв вничью с Хорватией, а также обыграв Бельгию (2:0) и Канаду (2:1). В 1/8 финала сборная Марокко сумела вырвать победу у команды Испании в серии пенальти и впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Португальцы же разгромили в 1/8 финала сборную Швейцарии со счетом 6:1. Три мяча забил Гонсалу Рамуш – самый молодой форвард сборной Португалии, которым главный тренер команды Фернанду Сантуш заменил легендарного Криштиану Роналду.

В 22.00 мск болельщики смогут увидеть последний мат четвертьфинала, в котором встретятся команды Англии и Франции. Игра между соперниками, которые не выходили друг против друга на полях чемпионатов мира ровно сорок лет, пройдет на стадионе «Аль-Бейт» в городе Эль-Хаур.

Франция, являющаяся действующим чемпионом мира, обыграла в Катаре сначала Австралию (4:1), затем Данию (2:1) и проиграли Тунису (0:1). Поражение не помешало ей стать первой в группе. В 1/8 французские футболисты обыграли своих соперников из Польши со счетом 3:1.

Сборная Англии в первом туре группового этапа чемпионата мира в Катаре разгромила команду Ирана со счетом 6:2, сыграна вничью с США и обыграла команду Уэльса (3:0). Победа над Сенегалом позволила англичанам выйти в четвертьфинал.