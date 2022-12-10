Неймар: «Бразилия вылетела в несправедливой игре»

«Для нас это очень печальный вечер. Очень жаль, что Бразилия вылетела в несправедливой игре. Жаль, что эта команда не смогла добиться успеха на чемпионате мира. Нелегко сейчас найти слова утешения», - передает слова нападающего Globo Esporte.