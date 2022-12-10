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1 час назад

Неймар: «Бразилия вылетела в несправедливой игре»

Евро-футбол.Ру

Главная звезда сборной Бразилии Неймар высказался о вылете с чемпионата мира – 2022. В поединке ¼ финала южноамериканская команда уступила Хорватии (1:1, 2:4 пен.)

Неймар: «Бразилия вылетела в несправедливой игре»
Фото: сайт "ПСЖ"сайт "ПСЖ"

«Для нас это очень печальный вечер. Очень жаль, что Бразилия вылетела в несправедливой игре. Жаль, что эта команда не смогла добиться успеха на чемпионате мира. Нелегко сейчас найти слова утешения», - передает слова нападающего Globo Esporte.

Благодаря вчерашнему успеху сборная Хорватии стала полуфиналистом мундиаля в Катаре. За путевку в финал турнира подопечные Златко Далича поборются с национальной командой Аргентины.

ЧМ-2022,Златко Далич,
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