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1 час назад

Ван Гал подтвердил, что покинет сборную Нидерландов после вылета с ЧМ-2022 в Катаре

Газета.Ruиещё 1

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал после поражения от Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира — 2022 в Катаре заявил, что покидает свой пост.

Ван Гал подтвердил, что покинет сборную Нидерландов после вылета с ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Основное время завершилось вничью со счетом 2:2. В серии пенальти точнее оказались игроки южноамериканской команды — 4:3.

«Это моя последняя игра. Оставляю после себя отличную команду. Я руководил сборной на протяжении 20 матчей, за это время мы ни разу не проиграли, и это не просто так.

Очень больно видеть то, как мы покидаем турнир после того, как сделали все возможное, чтобы этого не произошло», – сказал 71-летний специалист журналистам.

В полуфинале аргентинцы сыграют с командой Хорватии. Встреча состоится 13 декабря. Начало в 22.00 по московскому времени.

Сегодня, 10 декабря, определится еще один полуфиналист ЧМ-2022. Свои четвертьфинальные матчи сыграют Португалия и Марокко (18.00 мск), а также Англия и Франция (22.00).

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

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