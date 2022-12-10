Ван Гал подтвердил, что покинет сборную Нидерландов после вылета с ЧМ-2022

«Это моя последняя игра. Оставляю после себя отличную команду. Я руководил сборной на протяжении 20 матчей, за это время мы ни разу не проиграли, и это не просто так.



Очень больно видеть то, как мы покидаем турнир после того, как сделали все возможное, чтобы этого не произошло», – сказал 71-летний специалист журналистам.