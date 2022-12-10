Ван Гал подтвердил, что покинет сборную Нидерландов после вылета с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал после поражения от Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира — 2022 в Катаре заявил, что покидает свой пост.
Основное время завершилось вничью со счетом 2:2. В серии пенальти точнее оказались игроки южноамериканской команды — 4:3.
«Это моя последняя игра. Оставляю после себя отличную команду. Я руководил сборной на протяжении 20 матчей, за это время мы ни разу не проиграли, и это не просто так.
Очень больно видеть то, как мы покидаем турнир после того, как сделали все возможное, чтобы этого не произошло», – сказал 71-летний специалист журналистам.
В полуфинале аргентинцы сыграют с командой Хорватии. Встреча состоится 13 декабря. Начало в 22.00 по московскому времени.
Сегодня, 10 декабря, определится еще один полуфиналист ЧМ-2022. Свои четвертьфинальные матчи сыграют Португалия и Марокко (18.00 мск), а также Англия и Франция (22.00).
Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».