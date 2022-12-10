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1 час назад

Эпатажная болельщица сборной Хорватии объяснила конфликт с охранниками на матче ЧМ-2022

Газета.Ru

Известная хорватская модель Ивана Кнолль прокомментировала конфликт с охранниками после матча своей национальной команды со сборной Бразилии в 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Эпатажная болельщица объяснила конфликт с охранниками на матче ЧМ-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Напомним, основное время матча закончилось вничью 0:0. В дополнительное время команды обменялись голами (1:1), а в серии пенальти точнее оказались европейцы (4:2).

«Они не позволяли болельщикам фотографироваться со мной и пытались запретить мне позировать для фотографий около перил. Я же спросила их, почему они ведут себя так грубо», — приводит слова девушки Bild.

Сотрудники охраны арены «Эдьюкейшн Сити» подошли к Кнолль перед началом матча. Модель известна своими провокационными нарядами на матчах ЧМ. Кнолль подвергалась критике со стороны представителей восточной страны. Болельщица сборной Хорватии посетила уже несколько встреч мундиаля.

В полуфинате турнира сборная Хорватии сыграет с Аргентиной. Встреча состоится 13 декабря. Начало в 22.00 по московскому времени.

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