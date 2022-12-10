Эпатажная болельщица объяснила конфликт с охранниками на матче ЧМ-2022

Известная хорватская модель Ивана Кнолль прокомментировала конфликт с охранниками после матча своей национальной команды со сборной Бразилии в 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Напомним, основное время матча закончилось вничью 0:0. В дополнительное время команды обменялись голами (1:1), а в серии пенальти точнее оказались европейцы (4:2).
«Они не позволяли болельщикам фотографироваться со мной и пытались запретить мне позировать для фотографий около перил. Я же спросила их, почему они ведут себя так грубо», — приводит слова девушки Bild.
Сотрудники охраны арены «Эдьюкейшн Сити» подошли к Кнолль перед началом матча. Модель известна своими провокационными нарядами на матчах ЧМ. Кнолль подвергалась критике со стороны представителей восточной страны. Болельщица сборной Хорватии посетила уже несколько встреч мундиаля.
В полуфинате турнира сборная Хорватии сыграет с Аргентиной. Встреча состоится 13 декабря. Начало в 22.00 по московскому времени.