Месси прокомментировал выход сборной Аргентины в полуфинал чемпионата мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал выход команды в полуфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит Marca.

Футболист назвал счастьем победу команды над Нидерландами в серии послематчевых пенальти. При этом он отметил, что матч должен был закончиться в основное время.

«Нам пришлось пострадать. Но мы идем дальше, и это огромная радость», — заявил Месси.

Основное время матча между Аргентиной и Нидерландами завершилось со счетом 2:2. Первым ворота поразил аргентинец Науэль Молина с передачи Месси. Затем Месси реализовал пенальти. В составе сборной Нидерландов дублем отметился Ваута Вегорста. Сборная Аргентины оказалась сильнее в серии пенальти— 4:3.