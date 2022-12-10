Пеле поздравил Неймара с рекордом по голам в составе сборной Бразилии

Трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле поздравил нападающего сборной Бразилии Неймара с рекордом по забитым мячам в составе национальной команды.
9 декабря Неймар забил гол в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре со сборной Хорватии. Встреча завершилась поражением бразильцев в серии пенальти. Неймар отметился точным ударом в дополнительное время.
30-летний форвард забил 77-й гол за сборную и повторил достижение Пеле.
«Я видел, как ты рос и болел за тебя ежедневно. Теперь я могу поздравить тебя с тем, что ты сравнялся со мной по мячам за Бразилию. Мы оба понимаем, что это значительно больше, чем просто число», – написал Пеле в одной из своих социальных сетей.
Ранее Пеле был госпитализирован в одну из больниц Сан-Паулу. Сообщалось, что организм 82-летнего бразильца перестал реагировать на химиотерапию.