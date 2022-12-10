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1 час назад

Пеле поздравил Неймара с рекордом по голам в составе сборной Бразилии

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Трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле поздравил нападающего сборной Бразилии Неймара с рекордом по забитым мячам в составе национальной команды.

Пеле поздравил Неймара с рекордом по голам в составе сборной Бразилии
Фото: BetassistBetassist

9 декабря Неймар забил гол в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре со сборной Хорватии. Встреча завершилась поражением бразильцев в серии пенальти. Неймар отметился точным ударом в дополнительное время.

30-летний форвард забил 77-й гол за сборную и повторил достижение Пеле.

«Я видел, как ты рос и болел за тебя ежедневно. Теперь я могу поздравить тебя с тем, что ты сравнялся со мной по мячам за Бразилию. Мы оба понимаем, что это значительно больше, чем просто число», – написал Пеле в одной из своих социальных сетей.

Ранее Пеле был госпитализирован в одну из больниц Сан-Паулу. Сообщалось, что организм 82-летнего бразильца перестал реагировать на химиотерапию.

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