Пеле поздравил Неймара с рекордом по голам в составе сборной Бразилии

«Я видел, как ты рос и болел за тебя ежедневно. Теперь я могу поздравить тебя с тем, что ты сравнялся со мной по мячам за Бразилию. Мы оба понимаем, что это значительно больше, чем просто число», – написал Пеле в одной из своих социальных сетей.