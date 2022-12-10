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1 час назад

Куман назначен главным тренером сборной Нидерландов после ухода Ван Гала

Газета.Ruиещё 3

Новым главным тренером сборной Нидерландов по футболу стал экс-наставник «Барселоны» Рональд Куман.

Стал известен новый главный тренер сборной Нидерландов по футболу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Футбольный союз Нидерландов объявил об этом решении еще в апреле. Контракт Кумана будет рассчитан до чемпионата мира 2026 года.

59-летний специалист ранее уже работал главным тренером сборной Нидерландов, возглавляя команду с 2018 по 2020 год. За время работы с национальной командой Куман ни разу не вывел ее в финальный этап крупного международного турнира.

Лучший результат сборной при Кумане — финал Лиги Наций УЕФА сезона 2018/19. Помимо национальной команды и «Барселоны» тренер работал в английском «Эвертоне», испанской «Валенсии» и других клубах.

ЧМ-2022,Рональд Куман,
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