Неймар задумался об уходе из сборной Бразилии после вылета с ЧМ

Нападающий сборной Бразилии Неймар заявил, что планирует завершить карьеру в национальной команде. Он подчеркнул, что пока не принял окончательного решения, пишет РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что ранее сборная Бразилии потерпела поражение от хорватской команды в 1/4 финала турнира в Катаре.

Неймар подчеркнул, что не знает, как конкретно поступит в дальнейшем. Он уточнил, что ему сложно справиться с эмоциями в настоящее время и решить, останется он в сборной или нет.

«Не могу ничего гарантировать. Посмотрим, что будет дальше», - уточнил футболист.

Он добавил, что не будет бросаться словами и заявлять, что никогда больше не выйдет на поле в составе бразильской сборной. Вместе с тем, он не может дать 100%-е гарантии, что вернется в нее.