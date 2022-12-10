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57 минут назад

Неймар не исключает ухода из сборной Бразилии после вылета с ЧМ

Илья Родин

Нападающий сборной Бразилии Неймар заявил, что планирует завершить карьеру в национальной команде. Он подчеркнул, что пока не принял окончательного решения, пишет РБК.

Неймар задумался об уходе из сборной Бразилии после вылета с ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее сборная Бразилии потерпела поражение от хорватской команды в 1/4 финала турнира в Катаре.

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Неймар подчеркнул, что не знает, как конкретно поступит в дальнейшем. Он уточнил, что ему сложно справиться с эмоциями в настоящее время и решить, останется он в сборной или нет.

«Не могу ничего гарантировать. Посмотрим, что будет дальше», - уточнил футболист.

Он добавил, что не будет бросаться словами и заявлять, что никогда больше не выйдет на поле в составе бразильской сборной. Вместе с тем, он не может дать 100%-е гарантии, что вернется в нее.

Напомним, что победителя в матче между Хорватией и Бразилией определила серия пенальти. Хорваты победили со счетом 4:2.

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