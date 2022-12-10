Раскрыты обстоятельства смерти журналиста во время матча ЧМ-2022

Агент американского футбольного журналиста Гранта Валя Тим Скэнлан рассказал подробности о его смерти во время работы на четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Нидерландов. Его слова приводит CBS News.

Фото: Оргкомитет по организации чемпионата мира по футболу в Катаре Оргкомитет по организации чемпионата мира по футболу в Катаре

Последний твит Валя был посвящен розыгрышу штрафного сборной Нидерландов на 11-й добавленной ко второму тайму минуте, который привел ко второму голу нападающего Ваута Вегорста. По мнению Скэнлана, 48-летнему журналисту стало плохо из-за пережитого стресса. Прибывшие на место врачи не смогли реанимировать мужчину. Журналиста повезли в больницу, однако спасти его не удалось.

О смерти Валя стало известно 10 декабря. Он потерял сознание на стадионе «Лусаил» во время работы.