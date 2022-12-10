Неймар объяснил, почему не взял на себя первый пенальти

«Почему я не пробил первый пенальти? Я всегда берусь исполнять последним, стягиваю на себя больше всего давления. К сожалению, мы вынуждены выслушивать теории от людей, которые ничего не понимают в футболе», – заявил Неймар в интервью после матча.