ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Умерший американский журналист Уол перед смертью опубликовал статью с критикой организаторов ЧМ

Газета.Ru

Американский журналист Грант Уол, который скончался во время матча между Нидерландами и Аргентиной в 1/4 финала чемпионата мира — 2022, перед смертью опубликовал статью с критикой организаторов турнира. Об этом сообщает «Чемпионат.сom».

Журналист из США перед смертью написал статью с критикой организаторов ЧМ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Материал с заголовком «Им все равно» был опубликован на сайте журналиста в пятницу, 9 декабря.

Матч Нидерланды — Аргентина закончился в ночь на субботу, 10 декабря, по московскому времени. Основное время завершилось вничью со счетом 2:2. В серии пенальти точнее оказались игроки южноамериканской команды — 4:3.

Статья Уола посвящена гибели филиппинского рабочего на тренировочной базе Саудовской Аравии во время группового этапа. В частности, в ней осуждаются комментарии исполнительного директора Оргкомитета чемпионата мира — 2022 Нассера Аль-Хатера.

Стоит отметить, что ранее Уола не пустили на игру группового этапа между сборными США и Уэльса. Журналист пришел на стадион в футболке с радужным флагом.

Брат скончавшегося обозревателя считает, что тот был убит, а не скончался собственной смертью.

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители