Журналист из США перед смертью написал статью с критикой организаторов ЧМ

Американский журналист Грант Уол, который скончался во время матча между Нидерландами и Аргентиной в 1/4 финала чемпионата мира — 2022, перед смертью опубликовал статью с критикой организаторов турнира. Об этом сообщает «Чемпионат.сom».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Материал с заголовком «Им все равно» был опубликован на сайте журналиста в пятницу, 9 декабря.

Матч Нидерланды — Аргентина закончился в ночь на субботу, 10 декабря, по московскому времени. Основное время завершилось вничью со счетом 2:2. В серии пенальти точнее оказались игроки южноамериканской команды — 4:3.

Статья Уола посвящена гибели филиппинского рабочего на тренировочной базе Саудовской Аравии во время группового этапа. В частности, в ней осуждаются комментарии исполнительного директора Оргкомитета чемпионата мира — 2022 Нассера Аль-Хатера.

Стоит отметить, что ранее Уола не пустили на игру группового этапа между сборными США и Уэльса. Журналист пришел на стадион в футболке с радужным флагом.