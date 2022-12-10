Отаменди прокомментировал демонстративное празднование победы Аргентины

Защитник сборной Аргентины Николас Отаменди рассказал, почему аргентинские футболисты провокационно праздновали победу над командой Нидерландов.
В ночь с 9 на 10 декабря Аргентина обыграла Нидерланды в четвертьфинале ЧМ-2022. Победитель определился в серии пенальти. Сразу после победы аргентинцы начали праздновать успех, демонстративно радуясь перед футболистами сборной Нидерландов.
«Это фото вырвали из контекста. Один нидерландский футболист перед каждым нашим пенальти подбегал к игрокам нашей команды и что-то кричал. По этой причине я решил отпраздновать победу именно так», — цитирует Отаменди Mundo Deportivo.
Отаменди принял участие в пяти встречах ЧМ-2022 и сделал одну голевую передачу.
Соперником аргентинцев в матче за выход в финал чемпионата мира станет команда Хорватии.