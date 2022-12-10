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1 час назад

Нойер сломал ногу во время отпуска после вылета сборной Германии с ЧМ-2022 в Катаре

Газета.Ruиещё 1

Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер сломал ногу и больше не сыграет в этом сезоне.

Нойер сломал ногу во время отпуска после вылета сборной Германии с ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Привет вcем, что я могу cказать, конец года мог точно пройти лучше… Пытаяcь очиcтить голову, катаяcь на лыжах, cломал нижнюю чаcть бедра.

Операция вчера прошла уcпешно. Cпаcибо медицинcкой команде! Однако больно оcознавать, что нынешний cезон для меня закончилcя. Берегите cебя и близких», — написал спортсмен в социальных сетях.

36-летний вратарь находился в отпуске после вылета сборной Германии с чемпионата мира — 2022 в Катаре. Немецкая команда не смогла выйти в плей-офф из группы с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

В текущем сезоне Нойер провел в составе «Баварии» 16 матчей, в которых пропустил 14 мячей.

ЧМ-2022,Мануэль Нойер,
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