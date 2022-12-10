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29 минут назад

Кавазашвили назвал главного претендента на звание лучшего вратаря чемпионата мира

Евро-футбол.Ру

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игру голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича на чемпионате мира в Катаре.

Кавазашвили назвал главного претендента на звание лучшего вратаря ЧМ-2022
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Эксперт считает, что 27-летний хорват — главный претендент на звание лучшего вратаря турнира. Напомним, что Ливакович отразил четыре 11-метровых удара в двух матчах плей-офф — с Японией (1:1, 3:1 — пен) и Бразилией (1:1, 4:2 — пен).

«Он не только вчера показал своё высочайшее вратарское мастерство в серии пенальти, но и в матче со сборной Японии. При этом Ливакович и на групповом этапе играл просто чудесно, поэтому он будет первым вратарём турнира», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

Кроме того, Кавазашвили отметил, что Ливакович не так часто играет на выходах, что является, по мнению ветерана, большим его плюсом.

В полуфинале мундиаля Хорватия встретится с Аргентиной. Эта игра состоится 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.

ЧМ-2022,Доминик Ливакович,Анзор Кавазашвили,Спартак,
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