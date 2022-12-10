Кавазашвили назвал главного претендента на звание лучшего вратаря ЧМ-2022

«Он не только вчера показал своё высочайшее вратарское мастерство в серии пенальти, но и в матче со сборной Японии. При этом Ливакович и на групповом этапе играл просто чудесно, поэтому он будет первым вратарём турнира», — цитирует Кавазашвили Metaratings.