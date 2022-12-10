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46 минут назад

Вегорст о конфликте с Месси: «Я хотел пожать ему руку после игры, очень уважаю его. Но он отбросил мою руку и грубо высказался. Я очень разочарован»

Sports.ru

Форвард нидерландцев Вегорст, вышедший на замену на 78-й минуте, забил два гола, в том числе на 11-й добавленной минуте, и перевел игру в дополнительное время.

«Я очень разочарован»: соперник о конфликте с Месси
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После матча Месси, давая интервью, сказал Вауту: «Че уставился, придурок? Иди отсюда». У игроков были стычки во время игры.

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«Я хотел пожать Месси руку после игры, потому что очень уважаю его как футболиста. Но он отбросил мою руку и не хотел гово

Мой испанский не очень хорош, но он произнес грубые слова в мой адрес, и это разочаровывает меня. Я очень разочарован», – сказал 30-летний нападающий «Бернли», выступающий на правах аренды за «Бешикташ».

Добавим, что хавбек Аргентины Энцо Фернандес, форвард Лаутаро Мартинес и бывший нападающий команды Серхио Агуэро вступили в конфликт с Вегорстом в микст-зоне.

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