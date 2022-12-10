Голкипер сборной Германии сломал ногу во время отпуска

Вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta Platforms, в России признана экстремистской, ее деятельность запрещена).

Отмечается, что сборная Германии, капитаном и голкипером которой Нойер является, не смогла выйти из группы во время чемпионата мира по футболу в Катаре. После возвращения домой часть футболистов взяла отпуск.

Нойер рассказал, что пытался отрешиться от мыслей о неудачном выступлении национальной команды на чемпионате, катаясь на лыжах. В итоге, «cломал нижнюю чаcть бедра».

Спортсмен уточнил, что врачи сделали ему операцию, она прошла успешно. Он добавил, что текущий сезон для него закончился.