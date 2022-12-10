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1 час назад

Голкипер сборной Германии сломал ногу во время отпуска

Илья Родин

Вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta Platforms, в России признана экстремистской, ее деятельность запрещена).

Голкипер сборной Германии сломал ногу во время отпуска
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что сборная Германии, капитаном и голкипером которой Нойер является, не смогла выйти из группы во время чемпионата мира по футболу в Катаре. После возвращения домой часть футболистов взяла отпуск.

Нойер рассказал, что пытался отрешиться от мыслей о неудачном выступлении национальной команды на чемпионате, катаясь на лыжах. В итоге, «cломал нижнюю чаcть бедра».

Спортсмен уточнил, что врачи сделали ему операцию, она прошла успешно. Он добавил, что текущий сезон для него закончился.

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Напомним, что в нынешнем сезоне Нойер защищал ворота в 16 матчах. В общей сложности он пропустил 14 мячей.

ЧМ-2022,Мануэль Нойер,
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