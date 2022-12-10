Роналду снова в запасе: Португалия объявила состав

Третий билет в полуфинал чемпионата мира будут разыгрывать сборные Португалии и Марокко. Главный тренер португальской национальной команды Фернанду Сантуш принял решение выпустить на поле с первых минут следующих исполнителей:

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Кошта, Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Невеш, Отавиу, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Фелиш, Рамуш.

Как видим, Криштиану Роналду снова начнёт матч сборной Португалии в запасе.

Матч Марокко – Португалия стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.