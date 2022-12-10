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33 минуты назад

Роналду не попал в стартовый состав на матч с Марокко

Спорт день за днем

Нападающий Криштиану Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на четвертьфинал ЧМ-2022 против Марокко.

Тренер повторно оставил Роналду на скамейке запасных на ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Состав португальцев выглядит следующим образом:

Диогу Кошта, Диогу Далот, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Рубен Невеш, Отавиу, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш.

Роналду не попал в стартовый состав португальцев во втором мачте подряд. В игре со Швейцарией вышедший вместо него Гонсало Рамош оформил хет-трик и отдал голевую передачу. Роналду вышел на замену на 72-й минуте при счете 5:1. Результативными действиями не отметился.

Роналду поблагодарил болельщиков Португалии за поддержку на ЧМ

В четырех матчах ЧМ-2022 Роналду забил один гол с пенальти.

Матч Португалия - Марокко начнется в 18:00 по московскому времени.

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