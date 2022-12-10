Тренер повторно оставил Роналду на скамейке запасных на ЧМ

Нападающий Криштиану Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на четвертьфинал ЧМ-2022 против Марокко.
Состав португальцев выглядит следующим образом:
Диогу Кошта, Диогу Далот, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Рубен Невеш, Отавиу, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жоау Феликс, Гонсалу Рамуш.
Роналду не попал в стартовый состав португальцев во втором мачте подряд. В игре со Швейцарией вышедший вместо него Гонсало Рамош оформил хет-трик и отдал голевую передачу. Роналду вышел на замену на 72-й минуте при счете 5:1. Результативными действиями не отметился.
В четырех матчах ЧМ-2022 Роналду забил один гол с пенальти.
Матч Португалия - Марокко начнется в 18:00 по московскому времени.