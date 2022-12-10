ФИФА открыла дело против Аргентины после слов Месси про судью

ФИФА открыла дисциплинарное дело против ФСА по итогам четвертьфинального матча чемпионата в мира в Катаре. Причиной такого решения стали резкие слова игрока сборной Аргентины Лионеля Месси о качестве работы на матче испанского арбитра Антониу Матеу Лаоса, пишет Mundo Deportivo.

Отмечается, что арбитр во время игры между национальными командами Аргентины и Нидерландов показал 15 желтых карточек, что стало рекордом для чемпионатов мира.

После матча аргентинцы резко высказались о его судействе. В частности, Месси заявил, что Лаос «не соответствовал уровню четвертьфинала». Голкипер сборной Эмилиано Мартинес, в свою очередь, назвал арбитра худшим судьей турнира.

По данным портала, дело будет рассмотрено до 13 декабря, когда аргентинцы выйдут на полуфинальный матч против хорватской команды.