ФИФА открыла дело против Аргентины после слов Месси про судью

ФИФА открыла дисциплинарное дело против ФСА по итогам четвертьфинального матча чемпионата в мира в Катаре. Причиной такого решения стали резкие слова игрока сборной Аргентины Лионеля Месси о качестве работы на матче испанского арбитра Антониу Матеу Лаоса, пишет Mundo Deportivo.
Отмечается, что арбитр во время игры между национальными командами Аргентины и Нидерландов показал 15 желтых карточек, что стало рекордом для чемпионатов мира.
После матча аргентинцы резко высказались о его судействе. В частности, Месси заявил, что Лаос «не соответствовал уровню четвертьфинала». Голкипер сборной Эмилиано Мартинес, в свою очередь, назвал арбитра худшим судьей турнира.
По данным портала, дело будет рассмотрено до 13 декабря, когда аргентинцы выйдут на полуфинальный матч против хорватской команды.
Ранее сообщалось, что ФИФА открыла дисциплинарное дело против сербского Футбольного союза. Причиной стали резкие выкрики, грубые жесты болельщиков национальной команды.