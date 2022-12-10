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1 час назад

ФИФА открыла дело против Аргентины после слов Месси про судью

Илья Родин

ФИФА открыла дисциплинарное дело против ФСА по итогам четвертьфинального матча чемпионата в мира в Катаре. Причиной такого решения стали резкие слова игрока сборной Аргентины Лионеля Месси о качестве работы на матче испанского арбитра Антониу Матеу Лаоса, пишет Mundo Deportivo.

ФИФА открыла дело против Аргентины после слов Месси про судью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что арбитр во время игры между национальными командами Аргентины и Нидерландов показал 15 желтых карточек, что стало рекордом для чемпионатов мира.

После матча аргентинцы резко высказались о его судействе. В частности, Месси заявил, что Лаос «не соответствовал уровню четвертьфинала». Голкипер сборной Эмилиано Мартинес, в свою очередь, назвал арбитра худшим судьей турнира.

По данным портала, дело будет рассмотрено до 13 декабря, когда аргентинцы выйдут на полуфинальный матч против хорватской команды.

Месси прокомментировал выход сборной Аргентины в полуфинал чемпионата мира

Ранее сообщалось, что ФИФА открыла дисциплинарное дело против сербского Футбольного союза. Причиной стали резкие выкрики, грубые жесты болельщиков национальной команды.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
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