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1 час назад

Пеле обратился к Неймару после вылета Бразилии с чемпионата мира

Lenta.ru

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) обратился к бразильскому форварду Неймару после вылета команды с чемпионата мира в Катаре.

Пеле обратился к Неймару после вылета Бразилии с чемпионата мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пеле поздравил Неймара с тем, что нападающий повторил его рекорд по голам за бразильскую сборную.

«К сожалению, это был не самый счастливый день для нас, но ты всегда будешь источником вдохновения для многих других», — написал чемпион. Он добавил, что наблюдал за ростом Неймара и болел за него каждый день.

9 декабря сборная Бразилии проиграла Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2022. Встреча завершилась в серии пенальти со счетом 2:4. Неймар отметился забитым мячом в дополнительное время. Для 30-летнего футболиста этот гол стал 77-м в карьере за национальную команду и позволил ему сравняться по этому показателю с Пеле.

Пеле — трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. Он был признан игроком столетия по версии Международной федерации футбола. На клубном уровне футболист представлял бразильский «Сантос» и американский «Нью-Йорк Космос».

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