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1 час назад

«Время Роналду закончилось»: болельщики о звезде сборной Португалии

Илья Родин

Португальские болельщики прокомментировали решение главного тренера национальной команды Фернанду Сантуша исключить легендарного игрока сборной Криштиану Роналду из стартового состава на матч с Марокко. Они поддержали это решение. Интервью доступно в официальном Telegram-канале портала «Чемпионат».

Отмечается, что в официальном аккаунте сборной Португалии в Twitter появилось сообщение о том, что форвард команды останется на скамейке запасных в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Игра между португальцами и марокканцами проходит на стадионе «Эль-Тумама».

Журналисты попросили болельщиков прокомментировать решение тренера о повторном исключении Роналду из стартового состава на ЧМ.

Фанаты ответили, что Криштиану по-прежнему остается символом португальской сборной. Вместе с тем, его время как активного игрока ушло.

«Время Роналду закончилось», - подчеркнули болельщики.

Они добавили, что это четко показано тем, что его нет в стартовом списке. По их мнению, его и не должно там быть. Фанаты уточнили, что без него сборная страны вышла на новый уровень и ощутимо стала лучше.

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Кроме того, они заметили, что Роналду постоянно выглядит уставшим, не в состоянии играть свыше 20-30 минут. Они отметили, что команда играет хорошо как с ним, так и без него.

Решение об отстранении Криштиану принял тренер, резюмировали фанаты. Они добавили, что по результатам матча будет видно, прав он был или нет.

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