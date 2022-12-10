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38 минут назад

Криштиану Роналду ни разу не забил в восьми матчах плей-офф чемпионатов мира

Чемпионат.comиещё 2

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог отличиться в матче четвертьфинала чемпионата мира с Марокко (0:1). Для 37-летнего форварда это восьмая игра на мундиалях в плей-офф, и во всех он ни разу не отмечался забитым мячом. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

Роналду ни разу за 8 матчей не забил в плей-офф ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Для 37-летнего Роналду этот чемпионат мира стал пятым в карьере. Он забивал на каждом мундиале, а всего в 22 матчах на турнире он забил восемь голов, но все они случились во время встреч на групповом этапе.

Напомним, Роналду провёл в футболке Португалии 196-й матч, что является повторением рекорда игрока Кувейта Бадера Аль-Мутавы по числу матчей за национальную команду.

ЧМ-2022,Криштиану Роналду,
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