Роналду ни разу за 8 матчей не забил в плей-офф ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог отличиться в матче четвертьфинала чемпионата мира с Марокко (0:1). Для 37-летнего форварда это восьмая игра на мундиалях в плей-офф, и во всех он ни разу не отмечался забитым мячом. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

Для 37-летнего Роналду этот чемпионат мира стал пятым в карьере. Он забивал на каждом мундиале, а всего в 22 матчах на турнире он забил восемь голов, но все они случились во время встреч на групповом этапе.