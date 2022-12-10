Сборная Марокко совершила очередную сенсацию чемпионата мира, обыграв Португалию со счетом 1:0. Впервые в истории команда из Африки будет играть в полуфинале ЧМ.

Криштиану Роналду начал игру на скамейке запасных и появился на поле только во втором тайме, сообщает «Чемпионат».

В первой половине португальцы больше владели мячом, однако марокканцы плотно оборонялись, им удавалось быстро переходить из обороны в атаку. Во время такой контратаки и был забит гол. На 42 минуте Аттийят-аллах с левого края подал в штрафную. Набежавший Эн-Несири опередил Диаша с Коштой и головой переправил мяч в сетку ворот.

Во втором тайме португальцы продолжали наседать на ворота атласских львов (прозвище сборной Марокко). На 51 минуте на поле вышел Роналду. С его участием было создано несколько острых моментов у ворот марокканцев.

К 75 минуте у Португалии было подавляющее владение мячом — 61% на 24%. При этом по ударам в сторону ворот наблюдалось равенство (8:8).

К концу тайма атаки португальцев стали постоянными, но это не принесло успеха Роналду и его сборной. Более того, на 6-й добавленной минуте Абухляль вышел с португальским вратарем один на один, но Кошта спас свою команду.

Сборная Марокко добилась исторического достижения — ранее африканские команды никогда не доходили до полуфинала ЧМ.