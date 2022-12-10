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27 минут назад

Роналду расплакался после поражения португальцев от сборной Марокко в ¼ финала ЧМ

Матч ТВ

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не смог сдержать слез после поражения от команды Марокко в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.

Форвард расплакался в подтрибунном помещении после окончания игры.

Встреча, прошедшая на стадионе «Эль Тумама» в Дохе, завершилась со счетом 1:0 в пользу марокканцев. Мяч на 42 й минуте забил Юссеф Эн Несири.

Следующим соперником сборной Марокко станет победитель пары Англия — Франция.

«Время Роналду закончилось»

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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