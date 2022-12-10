Невеста Роналду раскритиковала тренера сборной Португалии

Невеста капитана сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес раскритиковала главного тренера команды Фернанду Сантуша за то, что он принял решение оставить нападающего в запасе в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре с марокканцами.
«Сегодня твой друг и тренер принял неверное решение. Тот друг, о котором ты говорил столько слов восхищения и уважения. Тот самый, кто, выпуская тебя на поле, увидел, как все изменилось, но было уже поздно. Нельзя недооценивать лучшего игрока мира, твое самое мощное оружие. Тем более нельзя вступаться за тех, кто того не заслуживает. Жизнь преподносит нам уроки. Сегодня мы не проиграли, мы научились. Мы вас обожаем», — написала невеста Роналду в социальной сети.
Сборная Марокко одержала над португальцами победу со счетом 1:0 и впервые в истории сыграет в полуфинале чемпионата мира. Марокканцы стали первой командой из Африки, которая смогла пробиться на эту стадию турнира.
Их следующим соперником станет победитель в заключительном четвертьфинальном поединке ЧМ-2022 между командами Англии и Франции.