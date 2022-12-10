Невеста Роналду раскритиковала тренера сборной Португалии

«Сегодня твой друг и тренер принял неверное решение. Тот друг, о котором ты говорил столько слов восхищения и уважения. Тот самый, кто, выпуская тебя на поле, увидел, как все изменилось, но было уже поздно. Нельзя недооценивать лучшего игрока мира, твое самое мощное оружие. Тем более нельзя вступаться за тех, кто того не заслуживает. Жизнь преподносит нам уроки. Сегодня мы не проиграли, мы научились. Мы вас обожаем», — написала невеста Роналду в социальной сети.