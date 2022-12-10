ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
14 минут назад

Тренер сборной Португалии прокомментировал вылет команды с чемпионата мира

Lenta.ru

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш прокомментировал вылет команды с чемпионата мира в Катаре. Его слова приводит Record.

Сантуш высказался о вылете Португалии с чемпионата мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В первом тайме возникли сложности, нам потребовалось много времени на то, чтобы войти в игру. Мы не справились, но игроки усердно работали», — заявил Сантуш.

Он отметил, что португальцы были уверены в себе, но не смогли сыграть в полную силу. Специалист добавил, что ему больно покидать мундиаль.

Ранее в субботу, 10 декабря, Португалия проиграла Марокко в четвертьфинале турнира со счетом 0:1. Единственный мяч на 42-й минуте забил марокканский форвард Юссеф Эн-Несири. Этот матч стал 196-м в карьере португальского нападающего Криштиану Роналду за национальную команду. Таким образом, он повторил мировой рекорд по играм за сборные, установленный кувейтским футболистом Бадером Аль-Мутавой.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России пропускает турнир из-за санкций Международной федерации футбола.

ЧМ-2022,Фернанду Сантуш,Криштиану Роналду,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители