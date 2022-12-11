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38 минут назад

Сборная Франции победила Англию в четвертьфинале чемпионата мира

Елена Прошина

Сборная Франции одержала верх над командой Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом пишет «Лента.ру».

Сборная Франции победила Англию в четвертьфинале ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщил корреспондент издания, матч состоялся на стадионе «Эль-Байт» и закончился со счетом 2:1. Первый мяч забил полузащитник Франции Орельен Чуамени на 17-минуте встречи, второй принадлежит английскому нападающему Гарри Кейну — он реализовал пенальти на 54-ой минуте. За 12 минут до конца второго тайма Оливье Живу обеспечил команду Франции победой.

Ранее сообщалось, что сборная Марокко превзошла команду Португалии в четвертьфинале, встреча завершилась со счетом 1:0.

ЧМ-2022,Гарри Кейн,
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