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2 часа назад

Шакира о выходе Марокко в 1/2 финала ЧМ: это время Африки

Газета.Ru

Колумбийская певица Шакира, бывшая жена футболиста Жерара Пике, отреагировала на выход сборной Марокко в 1/2 финала чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в Катаре. "Это время Африки", - написала Шакира в соцсетях.

Шакира о выходе Марокко в 1/2 финала ЧМ: это время Африки
Фото: Jack Abuin/Global Look PressJack Abuin/Global Look Press

В четвертьфинале Марокко обыграла Португалию со счетом 1:0. Напомним, что автором единственного гола в матче стал нападающий Юссеф Эн-Несири, поразивший ворота португальцев на 42-й минуте. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на поле на 51-й минуте и не отметился результативными действиями.

В матче 1/2 финала Марокко сыграет против сборной Франции, которая одолела Англию (2:1). Финальный поединок запланирован на 18 декабря. В другом полуфинальном матче встретятся национальные команды Хорватии и Аргентины. Ранее игрок сборной Марокко Софьян Амбрабат поделился эмоциями от победы в матче 1/4 финала чемпионата мира против национальной команды Португалии.

ЧМ-2022,Жерар Пике,Шакира,Криштиану Роналду,
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