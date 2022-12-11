Шакира о выходе Марокко в 1/2 финала ЧМ: это время Африки

Колумбийская певица Шакира, бывшая жена футболиста Жерара Пике, отреагировала на выход сборной Марокко в 1/2 финала чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в Катаре. "Это время Африки", - написала Шакира в соцсетях.

Фото: Jack Abuin/Global Look Press Jack Abuin/Global Look Press

В четвертьфинале Марокко обыграла Португалию со счетом 1:0. Напомним, что автором единственного гола в матче стал нападающий Юссеф Эн-Несири, поразивший ворота португальцев на 42-й минуте. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на поле на 51-й минуте и не отметился результативными действиями.