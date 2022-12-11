«Почему бы нам не иметь фигуру Тома Брэди в неамериканском футболе? Ответом на этот вопрос стало поразительное бессилие Роналду не только в этом матче, но и на турнире в целом. Он больше не способен значимо влиять на игру высшего уровня. А ведь у него был шанс. Получив свободно мяч после разрезающей передачи, Роналду хорошо видел ворота и имел время, чтобы выбрать лучшую точку. Он пробил не прямо в голкипера марокканцев Боно, но достаточно близко для того, чтобы он смог спокойно сделать сейв.