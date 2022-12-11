Роналду остался в Катаре после вылета сборной Португалии с ЧМ-2022

Несколько игроков сборной Португалии получили разрешение остаться в Катаре после того, как национальная команда покинула чемпионат мира — 2022, сообщает A Bola со ссылкой на Федерацию футбола Португалии.

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Сборная Португалии 10 декабря проиграла сборной Марокко со счетом 0:1 в четвертьфинале мундиаля в Катаре. После этого только 14 футболистов отправились в Лиссабон, Нуну Мендеш и Данилу Перейра, получившие повреждение еще до матча 1/4 финала, также вернулись в расположение своего клуба — «ПСЖ».

Разрешение остаться в Катаре с семьями получили десять игроков, в том числе и Криштиану Роналду. Также в Португалию не вернулись Диогу Дало, Бернарду Силва, Рубен Невеш, Бруну Фернандеш, Рафаэл Леау, Жоау Канселу, Руй Патрисиу, Рафаэл Геррейру и Матеуш Нунеш. Сообщается, что они вернутся в расположения своих клубов через несколько дней.

37-летний Роналду, для которого это мировое первенство стало уже пятым в карьере, не смог сдержать слез после финального свистка. Во время телевизионной трансляции показали, как нападающий сборной Португалии рыдал в подтрибунном помещении. Ранее футболист расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и ищет сейчас новый клуб в статусе свободного агента.