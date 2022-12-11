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1 час назад

Стал известен рейтинг фаворитов в борьбе за звание лучшего игрока ЧМ

Газета.Ruиещё 3

Портал Goal опубликовал список десяти лучших игроков по итогам четвертьфинальных матчей чемпионата мира в Катаре.

Стал известен рейтинг фаворитов в борьбе за звание лучшего игрока ЧМ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Рейтинг возглавил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Он за пять матчей турнира забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Аргентина смогла пробиться в полуфинал ЧМ, обыграв по пенальти сборную Нидерландов.

На второй строчке расположился французский форвард Килиан Мбаппе. В его активе пять голов и две результативных передачи в пяти матчах. Тройку лидеров замкнул партнер Мбаппе – Антуан Гризманн. Он не сумел пока еще забить на этом ЧМ, но сделал три результативных передачи.

Сборная Франции вчера также обеспечила себе выход в полуфинал, обыграв Англию со счетом 2:1.

Полный список претендентов на приз лучшему игроку ЧМ-2022 по версии Goal выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси, Аргентина.

2. Килиан Мбаппе, Франция.

3. Антуан Гризманн, Франция.

4. Доминик Ливакович, Хорватия.

5. Ашраф Хакими, Марокко.

6. Бруну Фернандеш, Португалия.

7. Софьян Амрабат, Марокко.

8. Ришарлисон, Бразилия.

9. Коди Гакпо, Нидерланды.

10. Джуд Беллингем, Англия.

ЧМ-2022,Ашраф Хакими,Доминик Ливакович,Антуан Гризманн,Лионель Месси,
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