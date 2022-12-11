Стал известен рейтинг фаворитов в борьбе за звание лучшего игрока ЧМ

Рейтинг возглавил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси . Он за пять матчей турнира забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Аргентина смогла пробиться в полуфинал ЧМ, обыграв по пенальти сборную Нидерландов.

На второй строчке расположился французский форвард Килиан Мбаппе. В его активе пять голов и две результативных передачи в пяти матчах. Тройку лидеров замкнул партнер Мбаппе – Антуан Гризманн. Он не сумел пока еще забить на этом ЧМ, но сделал три результативных передачи.