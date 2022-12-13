Кто победит в полуфинале ЧМ по футболу: прогнозы

13 декабря стартует полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Аналитики с помощью суперкомпьютеров постарались выяснить, кто может стать победителем.

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

«Суперкомпьютеры в этом полуфинале отдают предпочтение Аргентине», – говорится в отчете.

Вероятность победы оценивается в 66 %, и предполагается, что в основное время будет ничья.

Франция и Марокко, которые не встречались на ЧМ, будут серьезно бороться. Дело в том, что сборная Марокко уже запомнилась как первая африканская команда, дошедшая до полуфинала. Однако суперкомпьютеры все же ставят на победу Франции и оценивают вероятность в 57–76%.

А вот понять, кто выйдет в финал чемпионата, пока что сложно. Матч с составом Аргентина – Франция вероятен лишь на 37 %.