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31 минуту назад

Кто победит в полуфинале ЧМ по футболу: прогнозы

РИА "ФедералПресс"иещё 4

13 декабря стартует полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Аналитики с помощью суперкомпьютеров постарались выяснить, кто может стать победителем.

Кто победит в полуфинале ЧМ по футболу: прогнозы
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Суперкомпьютеры в этом полуфинале отдают предпочтение Аргентине», – говорится в отчете.

Вероятность победы оценивается в 66 %, и предполагается, что в основное время будет ничья.

Франция и Марокко, которые не встречались на ЧМ, будут серьезно бороться. Дело в том, что сборная Марокко уже запомнилась как первая африканская команда, дошедшая до полуфинала. Однако суперкомпьютеры все же ставят на победу Франции и оценивают вероятность в 57–76%.

А вот понять, кто выйдет в финал чемпионата, пока что сложно. Матч с составом Аргентина – Франция вероятен лишь на 37 %.

Фаворитами пока что называют Францию с 40,1 % и Аргентину с 37,8 %, передает РБК.

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