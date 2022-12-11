Стала известна судьба Дешама в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продолжит работу в национальной команде до чемпионата Европы 2024 года, сообщает Le Parisien.
По информации источника, федерация футбола Франции договорилась со специалистом о продлении контракта, а также приняла решение отказаться от идеи приглашения Зинедина Зидана.
В субботу французы вышли в полуфинал чемпионата мира в Катаре, где сыграют с Марокко.
Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Под его руководством «трехцветные» стали чемпионами мира (2018), победителями Лиги наций (2021) и финалистами Евро 2016.Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России.
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