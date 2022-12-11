Алвес призвал Неймара не уходить из сборной Бразилии

Бразилия вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала, уступив Хорватии в серии пенальти (1:1, по пен. 2:4). После этой игры Неймар допустил, что больше не сыграет за сборную.

Фото: соцсети соцсети

«Я выкладываю эту фотографию, потому что хочу запомнить тебя таким навсегда. Хочу, чтобы все запомнили тебя таким. Ты пример бразильца, который пришел из ниоткуда и добился того, о чем даже не мечтал.

Слезы – это часть жизни, но улыбка – это то, что помогает помнить: все принесенные нами жертвы того стоили.

Иногда трофеи заставляют людей допускать ошибки. Из-за того, что они победили, они начинают думать, что лучше остальных. Но нет, они не знают, что это просто отвлекает и подкармливает эго.

Победа для меня, человека, у которого больше всех трофеев в истории этого вида спорта, – это вдохновлять людей так, как это делаешь ты, Неймар.

Главные трофеи наших жизней – это люди, на чьи жизни мы смогли повлиять своим примером. Вот почему бог даровал нам эти умения.

Ты не просто привержен футболу. Ты привержен своей миссии на этой планете... Делай это с умом.

Боль, как и счастье, мимолетны, но наша миссия состоит в том, чтобы не позволить боли поглотить счастье... Пусть и на мгновение, но жизнь состоит из мгновений.

Пусть поболит, пусть эта боль пройдет. А потом возвращайся к своей миссии!