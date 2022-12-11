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1 час назад

Сестра Роналду намекнула на его участие в ЧМ-2026

Елена Прошина

Родная сестра футболиста Криштиану Роналду намекнула, что через четыре года он будет участвовать в чемпионате мира-2026. Об этом сообщает португальское издание Record.

Сестра Роналду намекнула на его участие в ЧМ-2026
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«41 год – это расцвет возраста», — написала Катя Авейру в социальных сетях.

Издание предполагает, что Катя решила не только утешить брата, но и показать публике, что его карьера не окончена.

Роналду родился 5 февраля 1985 года, сейчас ему 37 лет. Следующий футбольный чемпионат мира состоится через 4 года, то есть к ЧМ-2026 Роналду будет 41 год.

Накануне сборная Португалии во главе с Роналду сенсационно проиграла марокканцам 1:0 и не попала в полуфинал чемпионата мира. Роналду вышел на поле лишь во втором тайме. После игры он покинул поле в слезах.

ЧМ-2022,Катя Авейру,Криштиану Роналду,
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