Сестра Роналду намекнула на его участие в ЧМ-2026

Родная сестра футболиста Криштиану Роналду намекнула, что через четыре года он будет участвовать в чемпионате мира-2026. Об этом сообщает португальское издание Record.

«41 год – это расцвет возраста», — написала Катя Авейру в социальных сетях.

Издание предполагает, что Катя решила не только утешить брата, но и показать публике, что его карьера не окончена.

Роналду родился 5 февраля 1985 года, сейчас ему 37 лет. Следующий футбольный чемпионат мира состоится через 4 года, то есть к ЧМ-2026 Роналду будет 41 год.