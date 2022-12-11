Сестра Роналду намекнула на его участие в ЧМ-2026

Родная сестра футболиста Криштиану Роналду намекнула, что через четыре года он будет участвовать в чемпионате мира-2026. Об этом сообщает португальское издание Record.
«41 год – это расцвет возраста», — написала Катя Авейру в социальных сетях.
Издание предполагает, что Катя решила не только утешить брата, но и показать публике, что его карьера не окончена.
Роналду родился 5 февраля 1985 года, сейчас ему 37 лет. Следующий футбольный чемпионат мира состоится через 4 года, то есть к ЧМ-2026 Роналду будет 41 год.
Накануне сборная Португалии во главе с Роналду сенсационно проиграла марокканцам 1:0 и не попала в полуфинал чемпионата мира. Роналду вышел на поле лишь во втором тайме. После игры он покинул поле в слезах.