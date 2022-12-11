Книга рекордов Гиннесса отказалась регистрировать рекорд журналиста из РФ

Книга рекордов Гиннесса отказалась регистрировать рекорд российского журналиста на ЧМ-2022 из-за его национальности. Об этом сообщил директор департамента креативных решений «Матч ТВ» Илья Кузнецов.
Журналист Тимур Журавель решил установить мировой рекорд, посетив все 64 матча ЧМ по футболу в Катаре.
В изначальной заявке не указывалась национальность. Поэтому Журавель и его коллеги надеялись, что рекорд будет засчитан, хотя Книга Гиннеса заявила, что перестала сотрудничать с Россией и Белоруссией.
Когда пришло время регистрировать рекорд, национальность все же попросили указать. После этого пришел отказ.
«Ожидаемо, но все равно очень обидно», — написал Кузнецов в Telegram-канале.
Тимур Журавель может стать первым человеком в мире, побывавшем на всех матчах Мундиаля.
Это не первый случай, когда Гиннес отказывается фиксировать мировые рекорды. В минувшем августе в небе над Московской областью развернули российский триколор, общая площадь которого составила 5 тысяч кв. м. Однако рекорд не попал в Книгу Гиннеса из-за санкций в отношении России.