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24 минуты назад

Книга рекордов Гиннесса отказалась регистрировать рекорд журналиста Журавеля

Елена Прошина

Книга рекордов Гиннесса отказалась регистрировать рекорд российского журналиста на ЧМ-2022 из-за его национальности. Об этом сообщил директор департамента креативных решений «Матч ТВ» Илья Кузнецов.

Книга рекордов Гиннесса отказалась регистрировать рекорд журналиста из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист Тимур Журавель решил установить мировой рекорд, посетив все 64 матча ЧМ по футболу в Катаре.

В изначальной заявке не указывалась национальность. Поэтому Журавель и его коллеги надеялись, что рекорд будет засчитан, хотя Книга Гиннеса заявила, что перестала сотрудничать с Россией и Белоруссией.

Когда пришло время регистрировать рекорд, национальность все же попросили указать. После этого пришел отказ.

«Ожидаемо, но все равно очень обидно», — написал Кузнецов в Telegram-канале.

Тимур Журавель может стать первым человеком в мире, побывавшем на всех матчах Мундиаля.

Это не первый случай, когда Гиннес отказывается фиксировать мировые рекорды. В минувшем августе в небе над Московской областью развернули российский триколор, общая площадь которого составила 5 тысяч кв. м. Однако рекорд не попал в Книгу Гиннеса из-за санкций в отношении России.

ЧМ-2022,Тимур Журавель,Илья Кузнецов,
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