Книга рекордов Гиннесса отказалась регистрировать рекорд журналиста из РФ

Книга рекордов Гиннесса отказалась регистрировать рекорд российского журналиста на ЧМ-2022 из-за его национальности. Об этом сообщил директор департамента креативных решений «Матч ТВ» Илья Кузнецов.

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Журналист Тимур Журавель решил установить мировой рекорд, посетив все 64 матча ЧМ по футболу в Катаре.

В изначальной заявке не указывалась национальность. Поэтому Журавель и его коллеги надеялись, что рекорд будет засчитан, хотя Книга Гиннеса заявила, что перестала сотрудничать с Россией и Белоруссией.

Когда пришло время регистрировать рекорд, национальность все же попросили указать. После этого пришел отказ.

«Ожидаемо, но все равно очень обидно», — написал Кузнецов в Telegram-канале.

Тимур Журавель может стать первым человеком в мире, побывавшем на всех матчах Мундиаля.