ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+8° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии с чемпионата мира

Lenta.ru

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) прокомментировал вылет команды с чемпионата мира в четвертьфинале.

Роналду: победа на чемпионате мира была самой большой мечтой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Выиграть чемпионат мира для Португалии было самой большой и амбициозной мечтой в моей карьере. К счастью, я выиграл много титулов международного уровня, в том числе и за Португалию, но моей самой большой мечтой было вывести нашу страну на самый высокий уровень в мире», — заявил футболист.

Роналду отметил, что всегда боролся за победу, выкладывался по полной и никогда не отказывался от этой мечты.

Дзюба хочет продолжить карьеру в России

Четвертьфинальный матч стал 196-м в карьере Роналду за национальную команду. Таким образом, он повторил мировой рекорд по играм за сборные, установленный кувейтским футболистом Бадером Аль-Мутавой.

10 декабря Португалия не смогла выйти в полуфинал, проиграв Марокко со счетом 0:1. Единственный мяч на 42-й минуте забил марокканский форвард Юссеф Эн-Несири.

ЧМ-2022,Футбол,Криштиану Роналду,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители