Роналду: победа на чемпионате мира была самой большой мечтой

«Выиграть чемпионат мира для Португалии было самой большой и амбициозной мечтой в моей карьере. К счастью, я выиграл много титулов международного уровня, в том числе и за Португалию, но моей самой большой мечтой было вывести нашу страну на самый высокий уровень в мире», — заявил футболист.