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56 минут назад

Более 170 человек задержали во Франции за беспорядки после матчей ЧМ

Lenta.ru

Более 170 человек задержали во Франции за беспорядки после четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу-2022. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse (AFP) сообщает издание RMC Sport.

Более 170 человек задержали во Франции за беспорядки после матчей ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источника, вечером 10 декабря на Елисейских полях в Париже собралось около 20 тысяч человек. Сначала полиция разгоняла болельщиков сборной Марокко, отмечающих выход команды в полуфинал мундиаля. Позднее на улицы вышли французы, отмечавшие победу сборной Франции над англичанами. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и шумовые гранаты.

В результате инцидента было задержано более 170 человек, из которых 23 являются несовершеннолетними. Фанатов обвиняют в нанесении ущерба, насилии в отношении представителей власти, причинении ущерба и хранении взрывчатых веществ.

10 декабря сборная Марокко вошла в историю после победы над Португалией (1:0) в четвертьфинале мундиаля. Команда стала первой африканской сборной, которой удалось выйти в полуфинал турнира.

В тот же день сборная Франции победила команду Англии и также вышла в полуфинал чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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