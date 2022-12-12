ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
11 минут назад

Льорис рассказал о дуэли с Кейном в серии пенальти

Betassist

Гарри промазал и лишил Англию шансов на полуфинал.

Льорис рассказал о дуэли с Кейном в серии пенальти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Голкипер сборной Франции Уго Льорис рассказал о дуэли с английским нападающим Гарри Кейном во время двух пенальти. Действующий чемпион мира оказался сильнее в четвертьфинале со счётом 2:1. Кейн и Льорис выступают за «Тоттенхэм».

Кейн бил два пенальти. Первый удар форвард реализовал, а в конце второго тайма пробил выше ворот.

«Мы хорошо знаем друг друга. При первом ударе думал, что он будет бить по-другому, но он не стал. Во втором случае я действовал в верном направлении. Он определённо должен это почувствовать, поэтому немного приподнимает удар. Это важный момент матча. Были и другие, но тем лучше, что удача нам улыбается», — цитирует голкипера Федерация футбола Франции.

Сборная Франции в полуфинале встретится с Марокко.

ЧМ-2022,Уго Льорис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители