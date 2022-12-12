Льорис рассказал о дуэли с Кейном в серии пенальти

Гарри промазал и лишил Англию шансов на полуфинал.
Голкипер сборной Франции Уго Льорис рассказал о дуэли с английским нападающим Гарри Кейном во время двух пенальти. Действующий чемпион мира оказался сильнее в четвертьфинале со счётом 2:1. Кейн и Льорис выступают за «Тоттенхэм».
Кейн бил два пенальти. Первый удар форвард реализовал, а в конце второго тайма пробил выше ворот.
«Мы хорошо знаем друг друга. При первом ударе думал, что он будет бить по-другому, но он не стал. Во втором случае я действовал в верном направлении. Он определённо должен это почувствовать, поэтому немного приподнимает удар. Это важный момент матча. Были и другие, но тем лучше, что удача нам улыбается», — цитирует голкипера Федерация футбола Франции.
Сборная Франции в полуфинале встретится с Марокко.