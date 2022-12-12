Льорис рассказал о дуэли с Кейном в серии пенальти

«Мы хорошо знаем друг друга. При первом ударе думал, что он будет бить по-другому, но он не стал. Во втором случае я действовал в верном направлении. Он определённо должен это почувствовать, поэтому немного приподнимает удар. Это важный момент матча. Были и другие, но тем лучше, что удача нам улыбается», — цитирует голкипера Федерация футбола Франции.