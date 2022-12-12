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55 минут назад

Мбаппе — о промахе Маркиньоса с пенальти: «Он не заслуживает этого»

Евро-футбол.Ру

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал промах своего бразильского одноклубника Маркиньоса по ходу серии послематчевых пенальти в игре 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (1:1, 2:4 — пен).

Мбаппе — о промахе Маркиньоса с пенальти: «Он не заслуживает этого»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Он не заслуживает этого», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Напомним, в полуфинальных матчах текущего мундиаля Хорватия встретится с Аргентиной, а Франция, являющаяся действующим победителем турнира, померится силами со сборной Марокко. Игры состоятся 13 и 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Отметим, что на данный момент 23-летний Мбаппе возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата мира, имея в своём активе пять забитых мячей.

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