Каррера назвал главного фаворита ЧМ-2022

«Мне кажется, что сборная Франции — основной претендент на победу в Катаре, у французов опытная команда. Однако меня на ЧМ-2022 очень сильно удивила сборная Марокко. Эти ребята просто живут своей мечтой», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».