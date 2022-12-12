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1 час назад

Каррера назвал главного фаворита на победу на ЧМ-2022 в Катаре

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Итальянец не стал придумывать велосипед.

Каррера назвал главного фаворита ЧМ-2022
Фото: ТАССТАСС

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от четвертьфинальных матчей ЧМ-2022 в Катаре. Также итальянец назвал сборную, которая сейчас является главным претендентом на победу на мундиале.

«Мне кажется, что сборная Франции — основной претендент на победу в Катаре, у французов опытная команда. Однако меня на ЧМ-2022 очень сильно удивила сборная Марокко. Эти ребята просто живут своей мечтой», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Сборные Франции и Марокко составят вторую пару полуфиналистов ЧМ-2022. Их встреча состоится в среду, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и начнётся в 22:00 мск. Днём ранее первого финалиста нынешнего мундиаля определят сборные Аргентины и Хорватии. Финал мирового первенства состоится 18 декабря.

ЧМ-2022,Спартак,
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