Семин: "Месси – не лучший игрок этого чемпионата мира"

В первом полуфинальном матче чемпионата мира между собой сразятся сборные Аргентины и Хорватии - речь идет о команде, в которой выступает Лионель Месси, бывший лидер «Барселоны», и, с другой стороны, о сборной, которую тянет Лука Модрич - лидер мадридского «Реала». Юрий Сёмин, известный российский специалист, воздерживается от того, чтобы называть Лионеля Месси лучшим футболистом турнира.