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56 минут назад

Сёмин: «Месси - не лучший игрок этого чемпионата пока что»

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В первом полуфинальном матче чемпионата мира между собой сразятся сборные Аргентины и Хорватии - речь идет о команде, в которой выступает Лионель Месси, бывший лидер «Барселоны», и, с другой стороны, о сборной, которую тянет Лука Модрич - лидер мадридского «Реала». Юрий Сёмин, известный российский специалист, воздерживается от того, чтобы называть Лионеля Месси лучшим футболистом турнира.

Семин: "Месси – не лучший игрок этого чемпионата мира"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

- Месси - не лучший игрок этого чемпионата пока что, лучшим будет тот, кто выиграет этот чемпионат мира, - цитирует слова Семина новостное агентство РИА Новости.

Матч между сборными Аргентины и Хорватии начнется в 22 часа по московскому времени.

ЧМ-2022,Лука Модрич,Лионель Месси,Юрий Семин,Реал,
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