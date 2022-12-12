Семин ждет сюрприза от сборной Марокко в полуфинале ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин заявил, что не исключает сюрприза со стороны команды Марокко в матче полуфинала чемпионата мира в Катаре с французами.
"Велика вероятность, что и в полуфиналах мы увидим и дополнительное время, и серию пенальти. Сборная Марокко способна преподнести еще один сюрприз. Эта команда очень дисциплинированна, хорошо подготовлена физически. Марокканцы едины в стремлении сыграть как можно лучше. Поэтому все может быть", - цитирует Семина Vprognoze.ru.
Марокканцы, признанные экспертами и болельщиками главной сенсацией мирового первенства в Катаре, на стадии плей-офф выбили из борьбы уже двух фаворитов турнира. В 1/8 финала они взяли верх над сборной Испании, а в четвертьфинале одержали победу над португальцами. Игра команд Франции и Марокко пройдет 14 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени. Во втором полуфинале 13 декабря сыграют сборные Аргентины и Хорватии.
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