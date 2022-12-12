Семин ждет сюрприза от сборной Марокко в полуфинале ЧМ-2022

"Велика вероятность, что и в полуфиналах мы увидим и дополнительное время, и серию пенальти. Сборная Марокко способна преподнести еще один сюрприз. Эта команда очень дисциплинированна, хорошо подготовлена физически. Марокканцы едины в стремлении сыграть как можно лучше. Поэтому все может быть", - цитирует Семина Vprognoze.ru.