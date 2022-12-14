Адвокат евродепутата Кайли объяснила действия подзащитной в Катаре

Подозреваемая в коррупции евродепутат от Греции Ева Кайли в отношении Катара проводила официальную политику Евросоюза, порученную ей главой Европейского парламента Робертой Метсолой и инициированную главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Об этом говорится в письменном заявлении адвоката Кайли Михалиса Димитракопулоса. Его заявление распространило во вторник вечером Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

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Адвокат заявил, что Кайли, в отношении которой ведется расследование крупного дела о коррупции, выполняла распоряжения высшего руководства Европейского парламента в каждом шаге, который она делала в отношении Катара. "Относительно ложных слухов об инициативах Евы Кайли по развитию отношений и партнерских отношений со страной Катар, конечной целью которой был якобы ее подкуп, приводим следующие данные: Ева Кайли находилась в Катаре в качестве заместителя председателя Европейского парламента в рамках своих обязанностей по продвижению повестки дня, порученной ей главой Европейского парламента Робертой Метсолой. Повестка дня включает продвижение отношений ЕС и Ближнего Востока, в том числе возможность отмены виз для граждан Катара, Кувейта, Омана (и был добавлен Эквадор при голосовании)", - отметил Димитракопулос.

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По его словам, официальным инициатором предложения был Эрик Маркард, член Европарламента от ФРГ и глава комитета LIBE (комитет Европейского парламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам). "Эта конкретная повестка дня является частью официальной политики и инициативы Еврокомиссии с 2019 года, направленной на то, чтобы поручить ее продвижение комитету LIBE Европарламента. Илва Йоханссон, еврокомиссар по внутренним делам, и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель были теми, кто инициировал соответствующие процедуры от Еврокомиссии к Европарламенту", - говорится в заявлении.

"Имеются неопровержимые доказательства, из которых следует, что каждый шаг, контакт и заявление Евы Кайли о Катаре были сделаны во исполнение и для реализации официальной политики Европейского союза, разработанной на самом высоком уровне и всегда после консультаций и разрешения руководства Европарламента. Еву Кайли в каждой поездке в Катар всегда сопровождал европейский чиновник Роберто Бендини", - подчеркнул адвокат.

Он также заявил о том, что Ева Кайли "не знала о существовании денег", найденных в ее доме, и "чувствует себя преданной" коллегами по Европарламенту.

Прекращение полномочий замглавы ЕП

Депутаты Европарламента (ЕП) проголосовали во вторник за прекращение полномочий Евы Кайли в качестве заместителя председателя ЕП в связи с продолжающимся в Бельгии расследованием, касающимся некоторых представителей Европарламента. Об этом говорилось в сообщении, опубликованном по итогам голосования на сессии в Страсбурге.

Кайли и еще трое лиц были арестованы в воскресенье в Бельгии в рамках расследования дела о коррупции, связанной с Катаром, сообщил агентству Agence France-Presse (AFP) судебный источник. В пятницу вечером в доме Кайли в Брюсселе был произведен обыск. Источник AFP сообщает, что она не смогла воспользоваться своим парламентским иммунитетом, так как ее арестовали "на месте преступления".

В деле, которое уже назвали в СМИ "Катар-гейтом", "подозревается выплата крупных денежных сумм или предложение значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европейского парламента", сообщила прокуратура.