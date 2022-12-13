Модрич высказался о скандале в матче сборных Аргентины и Нидерландов

«Что я думаю о скандале с Аргентиной? Я этого не видел, мы сосредоточены на себе, а остальное для нас неважно. Мы смотрим на Аргентину и Месси с уважением, но без страха. В футболе такого понятия не существует», — приводит слова хавбека мадридского «Реала» издание AS.