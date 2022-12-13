Мостовой высказался о критиках чемпионата мира в Катаре

Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой прокомментировал уровень проведения чемпионата мира-2022.
«Где сейчас люди, которые говорили, что чемпионат мира в Катаре – плохой? Хотелось бы сейчас посмотреть. Нам на десерт дали такие четвертьфиналы… Пока матч Нидерланды – Аргентина – по всему самый лучший. Я пересматривал второй тайм и серию пенальти: знал, кто забьет и не забьет, но всё равно переживал», – цитирует Мостового «Чемпионат».
Первый полуфинал мундиаля в Катаре пройдет завтра, 13 декабря. В матче примут участия сборные Аргентины и Хорватии. Второй матч 1/2 плей-офф турнира состоится на следующий день, 14 декабря, между командами Марокко и Франции.
Из четырех представленных команд – три участвовали в финалах мундиалей последних лет: Аргентина в 2014 году (проиграли Германии 0:1), Хорватия и Франция в 2018 году (2:4). Марокко стало первой африканской страной, вышедшей в полуфинал главного турнира планеты в истории.
Главный матч чемпионата мира состоится 18 декабря.