Мостовой высказался о критиках чемпионата мира в Катаре

«Где сейчас люди, которые говорили, что чемпионат мира в Катаре – плохой? Хотелось бы сейчас посмотреть. Нам на десерт дали такие четвертьфиналы… Пока матч Нидерланды – Аргентина – по всему самый лучший. Я пересматривал второй тайм и серию пенальти: знал, кто забьет и не забьет, но всё равно переживал», – цитирует Мостового «Чемпионат».