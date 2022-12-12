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22 минуты назад

Златко Далич: Сборная Хорватии хочет большего

Inc-News

Сборная Хорватии по футболу не намерена довольствоваться выходом в полуфинал чемпионата мира в Катаре, заявил главный тренер команды Златко Далич.

Златко Далич: Сборная Хорватии хочет большего
Фото: Robert Cianflone / Gettyimages.ruRobert Cianflone / Gettyimages.ru

При этом, по словам специалиста, уже и это - невероятное достижение.

"Но несмотря на это, мы хотим большего", - цитирует Далича ТАСС.

Тренер отметил, что сборная Аргентины, с которой хорваты сыграют в полуфинале, несмотря на высокий класс, находится под большим давлением, чем его подопечные.

"Мы проанализировали нашего соперника, мы знаем, что мы должны сделать в предстоящем матче. Я оптимист по натуре и верю в своих игроков", - подчеркнул Далич.

Аргентинцы и хорваты сыграют 13 декабря. Начало матча в 22:00 мск.

ЧМ-2022,Златко Далич,
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