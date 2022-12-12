Златко Далич: Сборная Хорватии хочет большего

Сборная Хорватии по футболу не намерена довольствоваться выходом в полуфинал чемпионата мира в Катаре, заявил главный тренер команды Златко Далич.
При этом, по словам специалиста, уже и это - невероятное достижение.
"Но несмотря на это, мы хотим большего", - цитирует Далича ТАСС.
Тренер отметил, что сборная Аргентины, с которой хорваты сыграют в полуфинале, несмотря на высокий класс, находится под большим давлением, чем его подопечные.
"Мы проанализировали нашего соперника, мы знаем, что мы должны сделать в предстоящем матче. Я оптимист по натуре и верю в своих игроков", - подчеркнул Далич.
Аргентинцы и хорваты сыграют 13 декабря. Начало матча в 22:00 мск.